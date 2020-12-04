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Fitch назвало позитивным для рынка решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу

Fitch назвало позитивным для рынка решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу Решение ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки с января скорее позитивно для рынка.
Энергетика
4 декабря 2020 г. 07:03
Fitch назвало позитивным для рынка решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу

Решение ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки с января скорее позитивно для рынка.

Как передает Report, об этом в беседе с РИА Новости заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, новые договоренности позволят рынку оставаться в состоянии небольшого дефицита, из-за чего будут расходоваться сверхзапасы в нефтехранилищах. Маринченко отметил, что при условии отсутствия новой сделки на рынок могло бы выйти в четыре раза больше объемов нефти, чем предусмотрено соглашением.

"Поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения это решение скорее стоит рассматривать позитивно", - сказал он.

Также эксперт отметил, что риск падения котировок на нефть снизился. По его словам, прогноз Fitch по цене нефти в 2021 году на уровне 45 долларов за баррель остается актуальным

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