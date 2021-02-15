Fitch: Избыточные мировые поставки СПГ сокращаются

Увеличение спроса на сжиженный природный газ приведет к сокращению избыточного предложения на рынке в первом полугодии

Увеличение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) приведет к сокращению избыточного предложения на рынке в первом полугодии 2021 года, поскольку объемы газа в европейских хранилищах уже нормализовались из-за холодной зимы в Северном полушарии.

Как передает Report, об этом передает hellenicshippingnews со ссылкой на отчет Fitch Ratings.

Это привело к росту цен в Европе и Азии, что улучшило показатели производителей ресурса. Однако дефицит СПГ носит временный характер — избыток мощностей по сжижению природного газа отразится на ценах в конце этого года, когда погодные условия улучшатся и спрос снизится, ожидают в рейтинговом агентстве.

Цены на газ на хабе TTF (Нидерланды) начали восстанавливаться в IV квартале, составив в среднем 5,2 доллара США за куб. футов по сравнению с 1,7 доллара США во II квартале 2020 года и 2,7 доллара США в III квартале 2020 года из-за сезонного увеличения спроса. Кроме того, рост СПГ-котировок отображает реакцию рынка на снижение загрузки производственных мощностей на отраслевых предприятиях в США в марте-октябре прошлого года. Заводы по производству СПГ в Соединенных Штатах работают на полную мощность с ноября, при этом большая часть грузов идет в Азию.

Пик цен на TTF составил около 10 долларов США за куб. футов 12 января 2021 г.. При этом спотовые цены на СПГ в Азии в тот же день взлетели выше 30 долларов США за куб. футов. Разница между ценами в Европе и Азии сократится из-за возможностей арбитража и гибкости предложения, ожидают в Fitch. Однако рынки будут по-прежнему подвержены сезонному спросу и колебаниям цен.

Избыток СПГ может вернуться в конце этого года. По оценкам рейтингового агентства, несмотря на пандемию, глобальный импорт СПГ продолжил расти примерно на 2–3% в 2020 году. Если исходить из аналогичных темпов роста в 2021 году, мировой рынок должен ужесточиться по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия значительного увеличения мощности. Но при этом он, вероятно, останется хорошо обеспеченным. В результате цены снизятся, но не до минимумов, наблюдавшихся во II и III кварталах 2020 года.

Очередная волна роста производственных мощностей, которая ожидается, начиная с 2023 года, снизит потенциал дальнейшего ужесточения рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это также скажется на ценах в Европе и Азии, которые, однако, во многом будут зависеть от динамики рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно от политики Китая по переходу с угля на газ, которая была смягчена в 2019 году.

Компании со значительной добычей газа и выходом на рынок Европы и Азии должны извлечь выгоду из текущего роста цен. В своем моделировании аналитики Fitch предполагают, что TTF вырастет с 3,75 доллара США за куб. футов в 2021 году до 5 долларов США за куб. футов с 2023 года.

Российский «Газпром» (BBB/Стабильный) также извлекает выгоду из восстановления цен и может столкнуться со снижением конкуренции со стороны СПГ из США, поскольку в Азию, вероятно, будет направлено больше грузов, чем в 2020 году. Согласно ожиданиям Fitch экспорт «Газпрома» в Европу вырастет до 190 млрд кубометров в 2021 году с 174 млрд кубометров в 2020 году.

Отметим, что в январе рекордные цены на СПГ вынудили страны Южной Азии переходить на СУГ и мазут.