Fitch: Газ будет дорожать в Европе до конца 2022 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозные цены природного газа на 2021–2022 гг. в Европе в связи с текущей динамикой роста стоимости ресурса и наличием проблем со стабильными поставками.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозные цены на природный газ на 2021–2022 гг. в Европе в связи с текущей динамикой роста стоимости ресурса и проблемами со стабильными поставками.

Как передает Report со ссылкой на сайт агентства, текущий рост спотовых цен на газ на самом ликвидном европейском газовом хабе TTF (Нидерланды) выше уровня 600 долларов США за тысячу кубометров в Fitch объясняют плохими погодными условиями, стабильным сокращением поставок сжиженного природного газа (СПГ) с 2020 года и снижением запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019–2020 гг..

Высокая конкуренция за сжиженный газ с Азиатским и Американским регионом не позволит в краткосрочной перспективе нарастить поставки ресурса в Европу. Также до конца 2021 года не стоит ожидать увеличения поставок газа со стороны России, так как «Газпром» уже нарастил почти до рекордных показателей экспорт в Европу: на 19% в январе-августе.

«Мы ожидаем, что текущие проблемы сохранятся и в 2022 году, но... рост [цен] будет не таким значительным благодаря нормализации погодных условий и увеличению экспорта «Газпромом», — говорится в сообщении.