О нас
Report Georgia
Аудио новости

Fitch: Газ будет дорожать в Европе до конца 2022 года

Fitch: Газ будет дорожать в Европе до конца 2022 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозные цены природного газа на 2021–2022 гг. в Европе в связи с текущей динамикой роста стоимости ресурса и наличием проблем со стабильными поставками.
Энергетика
4 сентября 2021 г. 09:38
Fitch: Газ будет дорожать в Европе до конца 2022 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозные цены на природный газ на 2021–2022 гг. в Европе в связи с текущей динамикой роста стоимости ресурса и проблемами со стабильными поставками.

Как передает Report со ссылкой на сайт агентства, текущий рост спотовых цен на газ на самом ликвидном европейском газовом хабе TTF (Нидерланды) выше уровня 600 долларов США за тысячу кубометров в Fitch объясняют плохими погодными условиями, стабильным сокращением поставок сжиженного природного газа (СПГ) с 2020 года и снижением запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019–2020 гг..

Высокая конкуренция за сжиженный газ с Азиатским и Американским регионом не позволит в краткосрочной перспективе нарастить поставки ресурса в Европу. Также до конца 2021 года не стоит ожидать увеличения поставок газа со стороны России, так как «Газпром» уже нарастил почти до рекордных показателей экспорт в Европу: на 19% в январе-августе.

«Мы ожидаем, что текущие проблемы сохранятся и в 2022 году, но... рост [цен] будет не таким значительным благодаря нормализации погодных условий и увеличению экспорта «Газпромом», — говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fitch: Gas to rise in price in Europe until end-2022

Экслюзивные новости

Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47
Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска
Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска
2 сентября 2021 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi