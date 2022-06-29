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Fitch: ЕС потребуется более трех лет, чтобы компенсировать остановку поставок газа из РФ

Fitch: ЕС потребуется более трех лет, чтобы компенсировать остановку поставок газа из РФ Евросоюзу может потребоваться более трех лет для того, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа.
Энергетика
29 июня 2022 г. 02:16
Fitch: ЕС потребуется более трех лет, чтобы компенсировать остановку поставок газа из РФ

Обещанная Молдавии помощь из Европейского оборонного фонда позволит удвоить бюджет министерства обороны республики.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе международного рейтингового агентства Fitch.

"Ограничения, связанные с поставками и инфраструктурой, означают, что ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы компенсировать полное прекращение поставок российского газа", - считают аналитики агентства. При этом они пояснили, что внезапная остановка поставок газа из РФ не является "базовым сценарием", а представляет риск.

Fitch отмечает, что Словакия, Венгрия и Чехия "наиболее подвержены [риску] внезапного прекращения поставок российского газа в страны ЕС среди стран Центральной и Восточной Европы". При этом Польша, Литва и Румыния наименее уязвимыми при таком сценарии.

Как указывает агентство, регион столкнется со значительными макроэкономическими потрясениями, во многих случаях будут наблюдаться "отрицательный рост и возросшая инфляция". Различия в смягчающих факторах означают, что последствия для государств будут сильно отличаться. Так, Словакия, Венгрия и Чехия сочетают "высокую зависимость от российского газа с отсутствием жизнеспособных альтернативных источников энергии" в краткосрочной перспективе, а Польша, Литва и Румыния по большей части обеспечили себе альтернативные поставки газа или имеют существенное внутреннее производство.

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