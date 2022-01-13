Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%

Производство сырой нефти в Омане вырастет в 2022 году на 9,8% — до 1,1 млн баррелей в сутки. Это поможет султанату еще больше сократить дефицит счета текущих операций до 0,2% ВВП.

Производство сырой нефти в Омане вырастет в 2022 году на 9,8% — до 1,1 млн баррелей в сутки. Это поможет султанату еще больше сократить дефицит счета текущих операций до 0,2% ВВП.

Как передает Report, об этом пишет Oman Daily Observer со ссылкой на прогноз Fitch Solutions.

«Хорошие перспективы для цен на нефть и добычи в Омане станут главной движущей силой дальнейшего увеличения профицита в балансе торговли товарами в 2022 году», — заявила Fitch Solutions Group, дочерняя компания Fitch Ratings.

Увеличение добычи связано с тем, что альянс ОПЕК+, участником которого является Султанат Оман, проводит увеличение производственных квот, одобренных в апреле 2020 года, чтобы поддержать падающие мировые цены на нефть. В 2021 году добыча нефти в Омане составляла в среднем 957 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году, согласно последнему генеральному бюджету на текущий год, показатель возрастет до 1,055 млн баррелей в сутки.

Также ожидается, что добыча природного газа в султанате увеличится на 4% — до 39,7 млрд кубометров за счет новых газовых месторождений BP Oman Block 61 и проектов Mabrouk в центральном Омане.

Комментируя улучшение перспектив углеводородного сектора Султаната Оман, Fitch Solutions заявило: «Мы… ожидаем, что цены на нефть останутся высокими в 2022 году. При этом наш годовой прогноз по нефти марки Brent составит 72 доллара США за баррель, что немного больше по сравнению с 71 долларом США за баррель в 2021 году и значительно превышает средний показатель 2020 года, составляющий 43,21 доллара США за баррель. На этом фоне мы прогнозируем, что экспорт нефти и газа вырастет в 2022 году на 10,5% и достигнет 18,2 млрд долларов США, что является самым высоким уровнем с 2014 годом до падения цен на нефть».

В результате роста добычи углеводородов в сочетании с ростом цен на нефть дефицит счета текущих операций Султаната Оман, по прогнозам, сократится в 2022 году до 0,2% ВВП по сравнению с ожидаемым дефицитом в 0,8% в 2021 году. В 2020 году показатель составил 12,6% ВВП.

По данным аналитического центра по исследованию рынка, поскольку экспорт углеводородов составляет около двух третей от общего объема, объем экспорта Омана может вырасти в 2022 году на 7,9% — до 43,2 млрд долларов США.

С другой стороны, ожидается, что в 2022 году импорт увеличится на 8% и достигнет 8,6 млрд долларов США, чему будет способствовать «относительно устойчивый рост реального ВВП», прогнозируемый на уровне 5% в 2022 году, сообщает Fitch Solutions.