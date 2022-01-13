О нас
Report Georgia
Аудио новости

Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%

Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10% Производство сырой нефти в Омане вырастет в 2022 году на 9,8% — до 1,1 млн баррелей в сутки. Это поможет султанату еще больше сократить дефицит счета текущих операций до 0,2% ВВП.
Энергетика
13 января 2022 г. 19:55
Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%

Производство сырой нефти в Омане вырастет в 2022 году на 9,8% — до 1,1 млн баррелей в сутки. Это поможет султанату еще больше сократить дефицит счета текущих операций до 0,2% ВВП.

Как передает Report, об этом пишет Oman Daily Observer со ссылкой на прогноз Fitch Solutions.

«Хорошие перспективы для цен на нефть и добычи в Омане станут главной движущей силой дальнейшего увеличения профицита в балансе торговли товарами в 2022 году», — заявила Fitch Solutions Group, дочерняя компания Fitch Ratings.

Увеличение добычи связано с тем, что альянс ОПЕК+, участником которого является Султанат Оман, проводит увеличение производственных квот, одобренных в апреле 2020 года, чтобы поддержать падающие мировые цены на нефть. В 2021 году добыча нефти в Омане составляла в среднем 957 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году, согласно последнему генеральному бюджету на текущий год, показатель возрастет до 1,055 млн баррелей в сутки.

Также ожидается, что добыча природного газа в султанате увеличится на 4% — до 39,7 млрд кубометров за счет новых газовых месторождений BP Oman Block 61 и проектов Mabrouk в центральном Омане.

Комментируя улучшение перспектив углеводородного сектора Султаната Оман, Fitch Solutions заявило: «Мы… ожидаем, что цены на нефть останутся высокими в 2022 году. При этом наш годовой прогноз по нефти марки Brent составит 72 доллара США за баррель, что немного больше по сравнению с 71 долларом США за баррель в 2021 году и значительно превышает средний показатель 2020 года, составляющий 43,21 доллара США за баррель. На этом фоне мы прогнозируем, что экспорт нефти и газа вырастет в 2022 году на 10,5% и достигнет 18,2 млрд долларов США, что является самым высоким уровнем с 2014 годом до падения цен на нефть».

В результате роста добычи углеводородов в сочетании с ростом цен на нефть дефицит счета текущих операций Султаната Оман, по прогнозам, сократится в 2022 году до 0,2% ВВП по сравнению с ожидаемым дефицитом в 0,8% в 2021 году. В 2020 году показатель составил 12,6% ВВП.

По данным аналитического центра по исследованию рынка, поскольку экспорт углеводородов составляет около двух третей от общего объема, объем экспорта Омана может вырасти в 2022 году на 7,9% — до 43,2 млрд долларов США.

С другой стороны, ожидается, что в 2022 году импорт увеличится на 8% и достигнет 8,6 млрд долларов США, чему будет способствовать «относительно устойчивый рост реального ВВП», прогнозируемый на уровне 5% в 2022 году, сообщает Fitch Solutions.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту
13 января 2022 г. 19:42
Парвиз Шахбазов: За счет ветряной станции Хызы-Абшерон будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа
ФотоПарвиз Шахбазов: За счет ветряной станции "Хызы-Абшерон" будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа
13 января 2022 г. 19:21
ЕК выясняет, нарушил ли Газпром нормы ЕС по поставкам газа в кризис
ЕК выясняет, нарушил ли "Газпром" нормы ЕС по поставкам газа в кризис
13 января 2022 г. 17:29
Посредством TAP в Европу было поставлено 8,1 млрд кубометров газа
Посредством TAP в Европу было поставлено 8,1 млрд кубометров газа
13 января 2022 г. 17:04
Азербайджан возобновил поставки смазочных масел из четырех стран
Азербайджан возобновил поставки смазочных масел из четырех стран
13 января 2022 г. 16:39
ACWA Power будет использовать энергию ветра на море
ФотоACWA Power будет использовать энергию ветра на море
13 января 2022 г. 13:35
Проведены консультации по либерализации рынка электроэнергии
Проведены консультации по либерализации рынка электроэнергии
13 января 2022 г. 13:25
Ливия начала закупать смазочные масла у Азербайджана
Ливия начала закупать смазочные масла у Азербайджана
13 января 2022 г. 13:03
Азербайджан начал закупать бензин марки Супер еще у одной страны
Азербайджан начал закупать бензин марки "Супер" еще у одной страны
13 января 2022 г. 11:45
Азербайджан начал поставки бензина АИ-95 еще из трех стран
Азербайджан начал поставки бензина АИ-95 еще из трех стран
13 января 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi