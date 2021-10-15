Fitch: Цена нефти в 100 долларов за баррель возможна, но не надолго

Нефть может подорожать до 100 долларов США за баррель, но вряд ли цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе.

Нефть может подорожать до 100 долларов США за баррель, но вряд ли цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, об этом сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Сегодня стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 85 долларов США за баррель — впервые более чем за три года.

"В моменте рост цен может продолжиться, 100 долларов США за баррель не кажется таким уж невероятным сценарием, особенно если зима будет холодной и на рынке будет физический дефицит газа. Но фундаментальных причин для того, чтобы цены на долгосрочном горизонте оставались такими высокими, нет", — сказал Маринченко.

"Рынок находится в состоянии дефицита из-за осторожной политики ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса — это толкает цены вверх. Ещё один фактор — взрывной рост цен на газ, который этой зимой может привести к росту спроса примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за роста загрузки электростанций, работающих на нефтепродуктах", — привёл он причины последнего роста нефтяных цен.

"В итоге ОПЕК+, вероятно, повысит добычу и попытается вернуть рынок в состояние баланса", — добавил эксперт. К тому же спрос на нефть вряд ли будет расти так быстро, как до ковида, в том числе из-за падения спроса на авиаперевозки и частичный переход большого количества компаний на удаленную работу, заключил Маринченко.