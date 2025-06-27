Fitch: Азербайджан сохранит устойчивые объемы добычи нефти и газа

Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году ожидается на уровне 576 тыс. баррелей в сутки, а в 2026 году снизится до 571 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году ожидается на уровне 576 тыс. баррелей в сутки, а в 2026 году снизится до 571 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на отчет на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, власти страны придают приоритетное значение стабилизации добычи на ключевом месторождении Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ). Ожидается, что в обозримом будущем с данного блока будет ежедневно добываться около 340 тыс. баррелей нефти.

Что касается природного газа, агентство прогнозирует, что в 2025 году его добыча достигнет 50,3 млрд кубометров, чему будет способствовать запуск добычи газа из глубокозалегающих пластов (deep-gas) на месторождении АЧГ. Аналитики агентства ожидают в 2026 году умеренное снижение объемов добычи - до 49 млрд кубометров.

Согласно официальной статистике, за январь–май 2025 года в Азербайджане было добыто 20 млрд 910,8 млн кубометров природного газа, из которых 16 млрд 192,8 млн кубометров составил товарный газ.

За тот же период добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 11 млн 438,3 тыс. тонн, из которых 11 млн 411,4 тыс. тонн пришлось на долю товарной нефти.

Отметим, что контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году, срок действия соглашения истекал в 2024 году. В 2017 году стороны подписали обновлённое соглашение, рассчитанное до 2050 года.

По новому контракту долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор проекта) - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана - 31,655%, венгерская MOL - 9,57%, американская ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC Videsh - 2,925%, японские Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, турецкая TPAO - 5,73%.