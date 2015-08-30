​Фирма из Австрии подает в арбитраж иск к Турции из-за отмены "Набукко"

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Австрийская компания OMV обратилась с заявлением в арбитражный суд Всемирного банка о привлечении к ответственности Турции и ее премьера Ахмета Давутоглу в связи с потерями, которые несет фирма из-за отмены прокладки газопровода между Азербайджаном и Австрией (часть проекта "Набукко" — ред.).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает деловой журнал Trend.

Заявитель считает, что Турция виновата по крайней мере в том, что, поддерживая изначально проект Набукко, страна в итоге согласилась на российский проект по строительству альтернативного газопровода "Турецкий поток". Таким образом, речь идет как минимум о потерях затрат на планирование. Кроме того, возможны потери прибыли от транзита газа, сообщает издание.

Созданная для реализации "Набукко" "дочка" OMV — Nabucco Gas Pipeline International GmbH — будет ликвидирована в любом случае с чистым убытком для акционеров в размере 177,6 миллиона евро, из которых 50 миллионов евро относятся к OMV, отмечает издание.

Заявление было подано в рамках существующего с 1988 года между Турцией и Австрией соглашения об инвестициях.

В настоящий момент арбитраж решает вопрос о приеме заявления OMV к рассмотрению в суде, отмечается на сайте международного центра по урегулированию инвестиционных споров.

Проектом Nabucco West предусматривалось строительство 1300-километрового трубопровода "Набукко" из каспийского региона с месторождения Шахдениз-2 в Азербайджане в европейские страны в обход России через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Проект был рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа, что составит не более 5% потребностей ЕС в газе в 2020 году.