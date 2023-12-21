О нас

Финский оператор готовится к ремонту газопровода Balticconnector

Финский оператор готовится к ремонту газопровода Balticconnector Подготовка к ремонту газопровода Balticconnector идет в соответствии с графиком, он может быть введен в эксплуатацию в апреле 2024 года.
Энергетика
21 декабря 2023 г. 15:53
Финский оператор готовится к ремонту газопровода Balticconnector

Подготовка к ремонту газопровода Balticconnector идет в соответствии с графиком, он может быть введен в эксплуатацию в апреле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает финский оператор Gasgrid Finland.

План ремонта газопровода был разработан в сотрудничестве между финским оператором Gasgrid и финским Elering.

В сообщении отмечается, что ввод Balticconnector в эксплуатацию технически возможен в апреле 2024 года, однако для этого необходимо соответствующее планирование и проведение ремонтных работ. Уточняется, что необходимые для ремонта трубопровода материалы уже изготовлены, а выбор ключевых партнеров завершен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Finnish operator preparing to repair Balticconnector gas pipeline

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi