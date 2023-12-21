Финский оператор готовится к ремонту газопровода Balticconnector

Подготовка к ремонту газопровода Balticconnector идет в соответствии с графиком, он может быть введен в эксплуатацию в апреле 2024 года.

Подготовка к ремонту газопровода Balticconnector идет в соответствии с графиком, он может быть введен в эксплуатацию в апреле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает финский оператор Gasgrid Finland.

План ремонта газопровода был разработан в сотрудничестве между финским оператором Gasgrid и финским Elering.

В сообщении отмечается, что ввод Balticconnector в эксплуатацию технически возможен в апреле 2024 года, однако для этого необходимо соответствующее планирование и проведение ремонтных работ. Уточняется, что необходимые для ремонта трубопровода материалы уже изготовлены, а выбор ключевых партнеров завершен.