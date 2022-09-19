Финская Neste планирует полностью прекратить переработку нефти

Финская Neste, ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, запускает исследование по переводу своего единственного НПЗ в Финляндии на переработку возобновляемых источников энергии. Цель — п

Финская Neste, ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, запускает исследование по переводу своего единственного НПЗ в Финляндии на переработку возобновляемых источников энергии. Цель — полное прекращение переработки сырой нефти к середине 2030-х годов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Neste планирует значительно увеличить производство возобновляемых источников энергии и замкнутого цикла в Порвоо в долгосрочной перспективе. Изучаемая трансформация начнется с совместной переработки как возобновляемого, так и обычного сырья и может быть продолжена модернизацией существующих установок на более позднем этапе с долгосрочным потенциалом мощности от 2-х до 4-х млн тонн в год. Трансформация приведет к прекращению переработки сырой нефти в Порвоо в середине 2030-х годов", - сказано в сообщении.

В настоящее время Neste имеет глобальные производственные мощности по производству возобновляемых продуктов в размере 3,3 млн тонн в год на нескольких площадках: на собственных заводах в Сингапуре, Роттердаме и финском Порвоо, а также на совместном предприятии с Marathon в Мартинесе, Калифорния. Ожидается, что производственные мощности возобновляемых продуктов будут увеличены до 5,5 млн тонн к концу 2023 года и до 6,8 млн тонн к концу 2026 года.

Neste — ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, производитель биотоплива и биопластиков, занимается нефтепереработкой и розничной торговлей топлива через собственную сеть АЗС в странах Балтии и Финляндии.