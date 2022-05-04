Финская Fortum зафиксирует 2,1 млрд евро убытков, связанных с деятельностью в РФ

Финская энергетическая компания Fortum зафиксирует обесценение российских активов на приблизительную сумму в 2,1 млрд евро.

Финская энергетическая компания Fortum зафиксирует обесценение российских активов на приблизительную сумму в 2,1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщается в сообщении компании.

Ее представители связывают финансовые потери с военными действиями в Украине и ростом рисков и неопределенности на российском рынке.

В сообщении уточняется, что на 0,3 млрд евро обесценились основные средства российского сегмента Fortum и деловая репутация подразделения, а 0,6 млрд евро убытков понесла дочерняя компания Uniper, связанная с активами в РФ.

Убытки обусловлены также участием Fortum в российских энергетических проектах и долей компании в предприятиях из РФ. Так, в 0,2 млрд евро оценивается убыток Fortum из-за доли в ПАО "ТГК-1", а в 1 млрд евро - обесценение дебиторской задолженности дочерней Uniper по проекту "Северный поток-2".

Отмечается, что стоимость активов компании в РФ после обесценения составляет 3,3 млрд евро. В Fortum поясняют, что убытки, связанные с российскими активами, не отразятся на операционной или чистой прибыли компании, а также на ее денежных потоках.

В начале марта президент и главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания приостанавливает все инвестиционные проекты в РФ в связи с ситуацией в Украине.