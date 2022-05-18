Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая

Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться поздно вечером в пятницу 20 мая или же на следующий день.

Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться поздно вечером в пятницу 20 мая или же на следующий день.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

При этом финский национальный газовый дистрибутор Gasum заявил о том, что никакой информации на этот счет получал ни от российского ООО "Газпром экспорт", ни от газотранспортной организации.

Как сообщается, Gasum готовилась к подобному развитию событий вместе со своими клиентами и органами власти, ответственными за аварийное снабжение. В летний период 2022 года Финляндия надеется на поставки газа из Эстонии по газопроводу Balticconnector, однако ограничения пропускной способности этой магистрали могут усложнить данную задачу.

Ранее Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа - в рублях - компания намерена подать иск в арбитраж.