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Финляндия предоставит Украине 4,5 млн евро на поддержку энергосектора

Финляндия предоставит Украине 4,5 млн евро на поддержку энергосектора Власти Финляндии выделят Киеву 4,5 млн евро на поддержку энергетического сектора.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 16:23
Финляндия предоставит Украине 4,5 млн евро на поддержку энергосектора

Власти Финляндии выделят Киеву 4,5 млн евро на поддержку энергетического сектора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении правительства республики.

Финансовая помощь будет предоставлена через фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P), который с 2010 года занимается поддержкой локальных проектов по энергетической безопасности.

"Одновременно мы ведем работу по повышению энергоэффективности Украины: мы находимся в поиске решений для улучшения теплоснабжения в стране и разработки энергоэффективного общественного транспорта", - заявил министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари.

Помимо Украины, Финляндия в рамках фонда также оказывает поддержку Азербайджану, Армении, Грузии и Молдавии, выделяя им финансирование в размере 400 тыс. евро.

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