Финляндия предоставит Украине 4,5 млн евро на поддержку энергосектора

Власти Финляндии выделят Киеву 4,5 млн евро на поддержку энергетического сектора.

Власти Финляндии выделят Киеву 4,5 млн евро на поддержку энергетического сектора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении правительства республики.

Финансовая помощь будет предоставлена через фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P), который с 2010 года занимается поддержкой локальных проектов по энергетической безопасности.

"Одновременно мы ведем работу по повышению энергоэффективности Украины: мы находимся в поиске решений для улучшения теплоснабжения в стране и разработки энергоэффективного общественного транспорта", - заявил министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари.

Помимо Украины, Финляндия в рамках фонда также оказывает поддержку Азербайджану, Армении, Грузии и Молдавии, выделяя им финансирование в размере 400 тыс. евро.