Финляндия одобрила строительство "Северного потока-2"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Финляндия одобрила строительство участка газопровода "Северный поток-2", который проходит через исключительную экономическую зону страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства.

Общая длина газопровода - около 1220 километров, из них 374 пройдут по финской исключительной экономической зоне.

Согласие правительства условное. Это означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении. Так, при строительстве должен соблюдаться принцип "осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба", а также необходимо учитывать особенности Балтийского моря и других проектов в исключительной экономической зоне Финляндии.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".