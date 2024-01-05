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Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году

Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году Финляндия может перестать закупить российский СПГ в 2025 году в результате согласованной в декабре 2023 года реформы газового рынка.
Энергетика
5 января 2024 г. 14:12
Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году

Финляндия может перестать закупить российский СПГ в 2025 году в результате согласованной в декабре 2023 года реформы газового рынка.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил Helsingin Sanomat со слов министра климата и окружающей среды Кая Мюкканена.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, что в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу", - сказал он.

По его словам, более простым решением было бы принятие соответствующих санкций со стороны Евросоюза, однако некоторые страны к этому не готовы.

Министр подчеркнул, что Финляндия импортировала небольшой объем российского СПГ, но "этот вопрос не имеет существенного значения".

Газовая реформа позволяет странам ЕС запрещать закупку трубопроводного и сжиженного природного газа по соображениям безопасности. Постановление должно вступить в силу весной, после чего правительство сможет представить свои предложения по запрету импорта на ограниченный период времени. Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа, но Финляндия настаивала на вступления в силу реформы газового рынка, чтобы решение было простым и имело большую правовую определенность.

В 2023 году Россия продала европейским странам около 16 млн тонн СПГ. Вместе с сокращением прокачки трубопроводного газа, поставки СПГ выросли. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Испания (первое место среди остальных поставщиков), Франция, Бельгия и Нидерланды. Контракт на поставки в Финляндию трубопроводного газа из России был расторгнут в мае 2022 года.

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