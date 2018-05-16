Финансовые директора STAR и TANAP получили награды

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Главный финансовый директор компании STAR Rafineri (CFO-chief financial officer) Эльчин Ибадов и главный финансовый директор TANAP Бора Чермикли вошли в список самых лучших финансовых директоров Турции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Сообщается, что оба финансовых директора были включены в представленный при сотрудничестве Fortune Türkiye и DataExpert список "50 самых активных CFO" и получили награды.