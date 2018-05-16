 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Финансовые директора STAR и TANAP получили награды

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Главный финансовый директор компании STAR Rafineri (CFO-chief financial officer) Эльчин Ибадов и главный финансовый директор TANAP Бора Чермикли вошли в список самых лучших финансовых директоров Турции.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

    Сообщается, что оба финансовых директора были включены в представленный при сотрудничестве Fortune Türkiye и DataExpert список "50 самых активных CFO" и получили награды.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi