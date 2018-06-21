Финансовое издание Румынии о развитии дочерней компании SOCAR в этой стране

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Авторитетная финансово-аналитическая газета Румынии Ziarul Financiar ("Финансовая газета") рассказала о 28-процентном росте SOCAR Petroleum S.A, "дочки" SOCAR в Румынии, в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что в прошлом году финансовый оборот компании, входящей в первую десятку румынского рынка топлива, составил 731 млн леев (примерно 309 млн манатов).

SOCAR владеет 39 АЗС в Румынии и намерена расширить свою деятельность в этом направлении. По данным Национального института статистики Румынии, финансовый оборот на 2 100 АЗС в стране в 2017 году достиг 9,6 млрд евро, что на 10 процентов превышает показатель 2016 года. Основными игроками на рынке румынского топлива, как и в предыдущие годы, остаются OMV Petrom, Rompetrol, MOL и Lukoil.