Филлипс: Верхние строения будущей платформы ACE готовы на 95%

Строительство верхних строений будущей платформы “Азери Центрально-Восточная” (ACE), добыча нефти с которой начнется в 2023 году, выполнено на 95%.

Работы по возведению верхних строений будущей платформы “Азери Центрально-Восточная” (ACE), добыча нефти с которой начнется в 2023 году, завершены на 95%.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер проекта по строительству ACE Нил Филлипс.

По его словам, опорный блок платформы уже полностью завершен и готов для отправки в море на место будущей инсталляции.

"Мы планируем использовать для проекта все возможности: уже существующую инфраструктуру АЧГ, то есть существующих платформ, подводных трубопроводов и Сангачальского терминала", -сказал Филипс.