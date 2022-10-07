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Филлипс: Верхние строения будущей платформы ACE готовы на 95%

Филлипс: Верхние строения будущей платформы ACE готовы на 95% Строительство верхних строений будущей платформы “Азери Центрально-Восточная” (ACE), добыча нефти с которой начнется в 2023 году, выполнено на 95%.
Энергетика
7 октября 2022 г. 11:22
Филлипс: Верхние строения будущей платформы ACE готовы на 95%

Работы по возведению верхних строений будущей платформы “Азери Центрально-Восточная” (ACE), добыча нефти с которой начнется в 2023 году, завершены на 95%.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер проекта по строительству ACE Нил Филлипс.

По его словам, опорный блок платформы уже полностью завершен и готов для отправки в море на место будущей инсталляции.

"Мы планируем использовать для проекта все возможности: уже существующую инфраструктуру АЧГ, то есть существующих платформ, подводных трубопроводов и Сангачальского терминала", -сказал Филипс.

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