Фикрет Юсифов: Сокращение разницы между ценами на дизтопливо и бензин - логичный шаг

Сокращение разницы между ценами на дизельное топливо и бензин в Азербайджане является логичным шагом.

Сокращение разницы между ценами на дизельное топливо и бензин в Азербайджане является логичным шагом.

Об этом сообщил Report бывший министр финансов, доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

По его словам, дизтопливо наносит больший вред окружающей среде, и одной из основных причин его подорожания является рост импорта автомобилей, работающих на дизельном топливе:

"Эта тенденция не соответствует установленному правительством курсу в направлении обеспечения экологической чистоты, и ее устранение является обязательным. В некоторых развитых странах мира цена на дизтопливо даже выше цены на бензин, целью чего является минимизация использования этого вида топлива".

Ф.Юсифов также отметил, что производство и продажа бензина марки Aİ-92 уже давно прекращена во многих странах мира, где больше используется бензин марки Aİ-95:

"Азербайджан не производил, а лишь импортировал бензин марки Aİ-95, поэтому его розничная цена составляла 2 маната за литр. С реконструкцией нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании (SOCAR) производство бензина этой марки за счет местного сырья позволило снизить его цену на 0,40 маната".

Профессор подчеркнул, что с учетом того, что в ближайшем будущем в Азербайджане бензин марки Aİ-95 будет более востребованным, снижение его цены на 20% можно расценивать как шаг правительства в направлении приведения цен на бензин в соответствие с бюджетом народа.

Эксперт полагает, что в результате реконструкции и модернизации НПЗ потребность местного рынка в бензине будет обеспечена в соответствии со стандартами Евро-5, рассчитанными на использование качественного бензина и уменьшение выбросов выхлопных газов, что полностью соответствует курсу принимающей COP29 страны.

Отметим, что согласно последнему решению Тарифного совета, с 1 июля розничная цена на бензин марки Aİ-92 увеличена на 0,10 маната за литр - до 1,10 манатов, а розничная цена на дизтопливо - на 0,20 маната за литр - до 1 маната. С 15 июля цена на бензин марки Aİ-95 снизится на 0,40 маната - до 1,60 маната.