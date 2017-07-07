FGE: Глобальные запасы нефти во 2 квартале не упали и вырастут в 4 квартале

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вопреки многим прогнозам и ожиданиям, глобальные запасы нефти, вероятно, во 2 квартале 2017 года продемонстрируют совсем незначительное изменение.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в экспертном отчете международной консалтинговой группы исследования энергетических рынков Facts Global Energy (FGE).

Так, запасы в наземных нефтехранилищах стран Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), скорее всего, вообще не изменились во 2 квартале по сравнению с предыдущей квартальной четвертью: "Объемы хранения на суше сейчас, вероятно, не ниже, чем на момент старта действия соглашения об ограничении объемов производства в январе 2017 года".

При этом запасы в Китае, по данным FGE, выросли на 5 млн баррелей. Что касается запасов в плавучих нефтехранилищах, то они сократились на 15 млн баррелей, но на ту же величину выросли объемы нефти, находящейся в транзите.

FGE понижает прогнозную оценку сокращения запасов для 3 квартала до 300 тыс. баррелей в день и ожидает рост запасов на 500 тыс. баррелей в день в 4 квартале 2017 года.