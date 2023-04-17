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Фатих Донмез: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб

Фатих Донмез: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно для продажи через хаб.
Энергетика
17 апреля 2023 г. 18:35
Фатих Донмез: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб

Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб.

Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в эфире телеканала NTV.

"Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать", - отметил Донмез.

По его словам, Турцию поддержали поставщики сжиженного природного газа (СПГ) - Россия, Иран и Азербайджан. При этом страна уже ведет переговоры по поводу продажи газа в европейские государства.

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Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: “Türkiyə ildə 40 milyard kubmetrə qədər qaz sata biləcək”
Версия на английском языке Fatih Donmez: Türkiye to sell up to 40B cbm of gas annually through hub

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