Фатих Донмез: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб

Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно для продажи через хаб.

Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб.

Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в эфире телеканала NTV.

"Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать", - отметил Донмез.

По его словам, Турцию поддержали поставщики сжиженного природного газа (СПГ) - Россия, Иран и Азербайджан. При этом страна уже ведет переговоры по поводу продажи газа в европейские государства.