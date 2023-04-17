Фатих Донмез: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб

Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб.
Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в эфире телеканала NTV.
"Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать", - отметил Донмез.
По его словам, Турцию поддержали поставщики сжиженного природного газа (СПГ) - Россия, Иран и Азербайджан. При этом страна уже ведет переговоры по поводу продажи газа в европейские государства.