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Фатих Донмез: Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Фатих Донмез: Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба Турция планирует в течение года начать эксплуатацию газового хаба.
Энергетика
27 января 2023 г. 15:14
Фатих Донмез: Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Турция планирует в течение года начать эксплуатацию газового хаба.

Как передает Report, об этом сообщает газета Star со ссылкой на главу министерства энергетики Турции Фатиха Донмеза.

"Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - отметил он, оценив прогресс по проекту создания крупного газового хаба в 90%.

"В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года, и поставим газ в систему в течение 2,5-3 лет", - отметил Донмез.

Глава ведомства добавил, что Анкара может при необходимости выступить в роли посредника по преодолению энергетического кризиса в Европе, а также экспортировать газ в регион через свои терминалы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что регион Тракья на северо-западе Турции превратится в энергетический хаб международного значения. Турецкий лидер отметил, что энергетическая концепция Турции предполагает снижение зависимости страны от внешних источников к 2053 году с 71 до 13%.

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Версия на английском языке Fatih Donmez: Turkiye hopes to start operating gas hub within 1 year

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