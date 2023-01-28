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Фатих Донмез: Турция может помочь Европе преодолеть энергокризис поставками СПГ

Фатих Донмез: Турция может помочь Европе преодолеть энергокризис поставками СПГ Турция может ежегодно поставлять в страны Европы порядка 40 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), внося таким образом существенный вклад в преодоление энергетического кризиса.
Энергетика
28 января 2023 г. 12:29
Фатих Донмез: Турция может помочь Европе преодолеть энергокризис поставками СПГ

Турция может ежегодно поставлять в страны Европы порядка 40 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), внося таким образом существенный вклад в преодоление энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Sabah со слов главы Минэнерго страны Фатиха Донмеза.

"Если стороны согласятся, мы можем <...> играть конструктивную роль в преодолении энергетического кризиса. На сегодняшний день мы располагаем двумя терминалами для СПГ в море и тремя на суше, благодаря которым при необходимости можем обеспечить поставки в Европу порядка 40 млрд куб. м газа в год", - сказал министр.

По словам Донмеза, Турция получает сжиженный газ главным образом из стран Персидского залива, а также из Египта, Алжира, Нигерии и периодически из США. "Часть наших пяти терминалов для СПГ особенно удобна для использования в летние месяцы. Если поступят предложения, мы можем обеспечить поставки газа в европейские страны, используя эти терминалы", - сказал Донмез. Он уточнил, что ежегодные потребности Турции в природном газе составляют 55-60 млрд кубометров и она занимает четвертое место в Европе по его потреблению.

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Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: “Türkiyə LNG tədarükü ilə Avropaya enerji böhranından çıxmağa kömək edə bilər”

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