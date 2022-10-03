Фатих Донмез: Турция еще на один шаг приблизилась к добыче газа в Черном море

Трубоукладочное судно Seven Arctic, которое будет строить крупные подводные сооружения на территории газового месторождения "Сакарья" в Черном море, прибыло в Турцию.

Трубоукладочное судно Seven Arctic, которое будет строить крупные подводные сооружения на территории газового месторождения "Сакарья" в Черном море, прибыло в Турцию.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, это еще один "большой шаг" на пути к добыче газа в Черном море.

"С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Никаких отклонений от графика нет", - написал министр.

Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.



Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek Arctic gemisi Türkiye'de... pic.twitter.com/YtCspnzQ6V — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 2, 2022

Отметим, что запасы "Сакарья" оцениваются 540 млрд кубометров. Наивысший уровень добычи газа в Черном море будет достигнут в 2027-2028 годах - 40 млн кубометров в сутки и около 15 млрд кубометров ежегодно.

