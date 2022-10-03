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Фатих Донмез: Турция еще на один шаг приблизилась к добыче газа в Черном море

Фатих Донмез: Турция еще на один шаг приблизилась к добыче газа в Черном море Трубоукладочное судно Seven Arctic, которое будет строить крупные подводные сооружения на территории газового месторождения "Сакарья" в Черном море, прибыло в Турцию.
Энергетика
3 октября 2022 г. 10:17
Фатих Донмез: Турция еще на один шаг приблизилась к добыче газа в Черном море

Трубоукладочное судно Seven Arctic, которое будет строить крупные подводные сооружения на территории газового месторождения "Сакарья" в Черном море, прибыло в Турцию.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, это еще один "большой шаг" на пути к добыче газа в Черном море.

"С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Никаких отклонений от графика нет", - написал министр.

Отметим, что запасы "Сакарья" оцениваются 540 млрд кубометров. Наивысший уровень добычи газа в Черном море будет достигнут в 2027-2028 годах - 40 млн кубометров в сутки и около 15 млрд кубометров ежегодно.

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Версия на английском языке Fatih Donmez: Turkiye one step closer to gas production in Black Sea

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