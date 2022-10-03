Фатих Донмез: Турция еще на один шаг приблизилась к добыче газа в Черном море
Фатих Донмез: Турция еще на один шаг приблизилась к добыче газа в Черном мореТрубоукладочное судно Seven Arctic, которое будет строить крупные подводные сооружения на территории газового месторождения "Сакарья" в Черном море, прибыло в Турцию.
Отметим, что запасы "Сакарья" оцениваются 540 млрд кубометров. Наивысший уровень добычи газа в Черном море будет достигнут в 2027-2028 годах - 40 млн кубометров в сутки и около 15 млрд кубометров ежегодно.