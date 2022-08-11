Фатих Донмез: С Россией достигнута договоренность по оплате газа в рублях

Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута по итогам переговоров между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. В ближайшие дни прояснится ситуация с графиком и ценами.

Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута по итогам переговоров между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. В ближайшие дни прояснится ситуация с графиком и ценами.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, сейчас идет обсуждение возможности оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.

Касаясь проекта строительства АЭС "Аккую" в Мерсине, он отметил, что турецкая сторона заинтересована в его реализации без отставаний в графике. Лидеры двух стран в ближайшее время обсудят ход работ по проекту.

"Мы не можем допустить сбоев в реализации этого мегапроекта Турции. Как вы знаете, по возвращению из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ и обсудит ситуацию с российским лидером. Президент Турции посетил стройплощадку, провел брифинг, дал указания. Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам", - отметил Донмез.