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Фатих Донмез: Поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля

Фатих Донмез: Поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля Газ с черноморского месторождения "Сакарья" должен поступить турецким потребителям уже до конца апреля.
Энергетика
19 марта 2023 г. 10:17
Фатих Донмез: Поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля

Газ с черноморского месторождения "Сакарья" должен поступить турецким потребителям уже до конца апреля.

Как передает Report, об этом телеканалу TRT заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Мы следовали плану, но произошла задержка из-за землетрясений. Планируем начать поставки к концу апреля", - отметил он.

Месторождение "Сакарья" было открыто в 2020 году. Его запасы составляют около 400 млрд кубометров газа. После начала поставок с месторождения будет идти 10 млн кубометров топлива в сутки. Уже к 2028 году показатель должен увеличиться до 40 млн кубометров.

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