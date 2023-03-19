Фатих Донмез: Поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля

Газ с черноморского месторождения "Сакарья" должен поступить турецким потребителям уже до конца апреля.

Газ с черноморского месторождения "Сакарья" должен поступить турецким потребителям уже до конца апреля.

Как передает Report, об этом телеканалу TRT заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Мы следовали плану, но произошла задержка из-за землетрясений. Планируем начать поставки к концу апреля", - отметил он.

Месторождение "Сакарья" было открыто в 2020 году. Его запасы составляют около 400 млрд кубометров газа. После начала поставок с месторождения будет идти 10 млн кубометров топлива в сутки. Уже к 2028 году показатель должен увеличиться до 40 млн кубометров.