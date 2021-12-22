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Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации "зеленой энергии" в Карабахе

Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации "зеленой энергии" в Карабахе Турция поддержит планы про реализации “концепции зеленой энергии” на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Энергетика
22 декабря 2021 г. 15:04
Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации зеленой энергии в Карабахе
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Турция поддержит планы про реализации “концепции зеленой энергии” на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, выступая на 1-м азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

Фатих Донмез отметил, что азербайджано-турецкие братские отношения развиваются еще больше благодаря тому, что наши народы имеют одинаковые корни.

Упомянув победу нашей страны в Отечественной войне, турецкий министр сказал: "В рамках “концепции зеленой энергии”, которую планируется применять на освобожденных от оккупации территориях, мы и впредь будем рядом с Азербайджаном, как с нашим государственным, так и с частным сектором. Таким образом, мы продолжим координировать с Азербайджаном действия как для установления устойчивого мира в регионе, так и для восстановления освобожденных от оккупации районов. Считаю, что перенос успешного опыта нашего совместного сотрудничества в углеводородной отрасли в сектор возобновляемой энергии придаст новый импульс нашим отношениям".

По его словам, успешное сотрудничество дает большой стимул для диверсификации и оценки новых возможностей: "В прошлом году мы с моим коллегой Парвизом Шахбазовым подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван. Уверены, что SOCAR и BOTAŞ смогут завершить свою работу в кратчайшие сроки. После того, как технические детали будут решены, мы планируем построить этот трубопровод как можно скорее".

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Версия на английском языке Fatih Donmez: Turkey might participate in implementation of green energy concept in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: "Qarabağda "yaşıl enerji"nin tətbiqində iştirak edə bilərik"

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