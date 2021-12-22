Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации "зеленой энергии" в Карабахе

Турция поддержит планы про реализации “концепции зеленой энергии” на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Турция поддержит планы про реализации “концепции зеленой энергии” на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, выступая на 1-м азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

Фатих Донмез отметил, что азербайджано-турецкие братские отношения развиваются еще больше благодаря тому, что наши народы имеют одинаковые корни.

Упомянув победу нашей страны в Отечественной войне, турецкий министр сказал: "В рамках “концепции зеленой энергии”, которую планируется применять на освобожденных от оккупации территориях, мы и впредь будем рядом с Азербайджаном, как с нашим государственным, так и с частным сектором. Таким образом, мы продолжим координировать с Азербайджаном действия как для установления устойчивого мира в регионе, так и для восстановления освобожденных от оккупации районов. Считаю, что перенос успешного опыта нашего совместного сотрудничества в углеводородной отрасли в сектор возобновляемой энергии придаст новый импульс нашим отношениям".

По его словам, успешное сотрудничество дает большой стимул для диверсификации и оценки новых возможностей: "В прошлом году мы с моим коллегой Парвизом Шахбазовым подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван. Уверены, что SOCAR и BOTAŞ смогут завершить свою работу в кратчайшие сроки. После того, как технические детали будут решены, мы планируем построить этот трубопровод как можно скорее".