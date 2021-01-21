Министр: Турция и Азербайджан ведут переговоры о новых проектах

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) перевезено около 9,1 млрд кубометров природного газа.
Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
По его словам, по TANAP в 2020 году было поставлено 4,9 млрд кубометров природного газа: “TANAP, с одной стороны, оказал очень важную поддержку нашей стране в обеспечении ее потребностей в природном газе, а с другой стороны, стал ведущим поставщиком газа в Европе. Вместе с Трансадриатическим газопроводом (TAP) стратегическое значение TANAP и азербайджанского газа еще больше возрастет”.
Министр отметил, что 24 процента природного газа, импортируемого Турцией в прошлом году, пришлось на Азербайджан.
Ф.Донмез отметил, что между Турцией и Азербайджаном ведутся переговоры о новых проектах, в том числе в сфере технологий, образования и энергетики.