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Министр: Турция и Азербайджан ведут переговоры о новых проектах

Министр: Турция и Азербайджан ведут переговоры о новых проектах На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) перевезено около 9,1 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
21 января 2021 г. 18:27
Министр: Турция и Азербайджан ведут переговоры о новых проектах

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) перевезено около 9,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, по TANAP в 2020 году было поставлено 4,9 млрд кубометров природного газа: “TANAP, с одной стороны, оказал очень важную поддержку нашей стране в обеспечении ее потребностей в природном газе, а с другой стороны, стал ведущим поставщиком газа в Европе. Вместе с Трансадриатическим газопроводом (TAP) стратегическое значение TANAP и азербайджанского газа еще больше возрастет”.

Министр отметил, что 24 процента природного газа, импортируемого Турцией в прошлом году, пришлось на Азербайджан.

Ф.Донмез отметил, что между Турцией и Азербайджаном ведутся переговоры о новых проектах, в том числе в сфере технологий, образования и энергетики.

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Версия на английском языке Fatih Dönmez: "Turkey and Azerbaijan are negotiating new projects"
Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: “Türkiyə ilə Azərbaycan yeni layihələr barədə danışıqlar aparır”

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