Министр: Турция и Азербайджан ведут переговоры о новых проектах

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) перевезено около 9,1 млрд кубометров природного газа.

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) перевезено около 9,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, по TANAP в 2020 году было поставлено 4,9 млрд кубометров природного газа: “TANAP, с одной стороны, оказал очень важную поддержку нашей стране в обеспечении ее потребностей в природном газе, а с другой стороны, стал ведущим поставщиком газа в Европе. Вместе с Трансадриатическим газопроводом (TAP) стратегическое значение TANAP и азербайджанского газа еще больше возрастет”.

Министр отметил, что 24 процента природного газа, импортируемого Турцией в прошлом году, пришлось на Азербайджан.

Ф.Донмез отметил, что между Турцией и Азербайджаном ведутся переговоры о новых проектах, в том числе в сфере технологий, образования и энергетики.