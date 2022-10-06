Фатих Донмез: Совместные проекты с Азербайджаном откроют новые горизонты для нашего сотрудничества

"Совместные проекты Азербайджана и Турции в сфере использования возобновляемых источников энергии откроют новые горизонты для нашего сотрудничества".

"Совместные проекты Азербайджана и Турции в сфере использования возобновляемых источников энергии откроют новые горизонты для нашего сотрудничества".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Стамбуле.

"Наша цель - реализовать новые проекты, построенные на прочной основе. Расширение нашего сотрудничества очень значимо как для благополучия наших стран, так и региона", - сказал Ф.Донмез.