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Фатих Донмез: Совместные проекты с Азербайджаном откроют новые горизонты для нашего сотрудничества

Фатих Донмез: Совместные проекты с Азербайджаном откроют новые горизонты для нашего сотрудничества "Совместные проекты Азербайджана и Турции в сфере использования возобновляемых источников энергии откроют новые горизонты для нашего сотрудничества".
Энергетика
6 октября 2022 г. 17:56
Фатих Донмез: Совместные проекты с Азербайджаном откроют новые горизонты для нашего сотрудничества

"Совместные проекты Азербайджана и Турции в сфере использования возобновляемых источников энергии откроют новые горизонты для нашего сотрудничества".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Стамбуле.

"Наша цель - реализовать новые проекты, построенные на прочной основе. Расширение нашего сотрудничества очень значимо как для благополучия наших стран, так и региона", - сказал Ф.Донмез.

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Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: "Azərbaycanla birgə layihələr əməkdaşlığımıza yeni üfüqlər açacaq"

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