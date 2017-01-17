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    Фатих Бирол: В ближайшие годы ожидается значительная волатильность цен на нефть

    Баланс на рынке нефти может восстановиться уже в первой половине 2017 года

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Исполнение соглашения стран ОПЕК по сокращению добычи нефти может привести к восстановлению баланса на рынке нефти уже в первой половине 2017 года. 

    Как сообщает Report, об этом сказал РИА Новости глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    "Я ожидаю три вещи. Первая - в этом году и в ближайшие годы я жду более значительную волатильность цен на нефть, второе - я ожидаю, что производство сланца в США возобновит рост в 2017 году, если цены останутся на этих уровнях, третье - я ожидаю, если соглашение ОПЕК будет реализовано, мы увидим восстановление равновесия рынка в первой половине этого года", - добавил Бирол.

    Ф.Бирол не ответил на вопрос о возможном уровне цен на нефть в текущем году. "Это будет зависеть от того, будет ли имплементировано соглашение ОПЕК так, как оно было определено", - отметил он.

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