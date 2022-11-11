Фатих Бирол: Рост цен принесет производителям нефти и газа беспрецедентную прибыль в 2 трлн долларов

Рост цен на энергоресурсы должен принести в 2022 году производителям нефти и газа беспрецедентную непредвиденную прибыль в размере 2 трлн долларов США, в результате чего их общий доход достигнет рекордных 4 трлн долларов США.

Рост цен на энергоресурсы должен принести в 2022 году производителям нефти и газа беспрецедентную непредвиденную прибыль в размере 2 трлн долларов США, в результате чего их общий доход достигнет рекордных 4 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в статье исполнительного директора Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бирола.

"Нынешняя ситуация дает нефтегазовому сектору решающую возможность продемонстрировать серьезное отношение к переходу на экологически чистую энергию. Тем не менее, нефтегазовая отрасль по-прежнему тратит очень скромные средства на энергетические преобразования: в среднем расходы на экологически чистую энергию составляют около 5% от общих капитальных затрат нефтегазовых компаний. Это на 1% больше, чем в 2019 году, но это все же слишком мало.

Не будем забывать, что энергетическая безопасность заключается не только в увеличении поставок электроэнергии и топлива. Речь также идет об эффективном использовании энергии, особенно с учетом множества современных технологий, которые могут помочь. План IEA, состоящий из 10 пунктов по сокращению зависимости Европейского Союза от российского природного газа, опубликованный в марте — через неделю после вторжения России в Украину — включает в себя шаги по замене российского газа, но также призывает к серьезному обновлению фонда зданий для снижения спроса. Лучшие материалы и изоляция, новые технологии и более эффективные приборы значительно сокращают потребление энергии, необходимой для обогрева, охлаждения и освещения наших домов и рабочих мест. Интеллектуальные электрические сети будут лучше управлять и снижать спрос на электроэнергию. Потребители могут предпринять немедленные и простые шаги, такие как регулирование термостата, чтобы избежать перегрева или переохлаждения, что в совокупности может привести к значительной экономии", - отмечает Ф. Бирол.

По мнению главы IEA, несмотря на то, что нынешний энергетический кризис был вызван вторжением России в Украину, все равно необходимо уделять пристальное внимание этим лежащим в основе инвестиционным дисбалансам по мере выхода из кризиса, иначе есть риск еще большей волатильности в будущем. Являются ли сегодняшние заоблачные цены на ископаемое топливо сигналом для инвестиций в дополнительные поставки или еще одной причиной для инвестиций в альтернативы?

"Решения об инвестициях в энергетику омрачены туманом войны. Российское вторжение нарушило инвестиционные планы во всех энергетических секторах и усугубило напряженность на мировых товарных рынках, которая уже была заметна. Страны-импортеры энергоносителей в настоящее время изо всех сил пытаются заменить прерванные поставки топлива, а стремительный рост цен нанес ущерб экономике многих стран и вынудил миллионы людей вернуться к нищете и энергетической нестабильности.

Конечно, странам необходимо найти немедленные заменители внезапно прекращенного импорта топлива. В противном случае фабрики закроются, рабочие места будут потеряны, а людям будет сложно отапливать или охлаждать свои дома. Но сегодняшний энергетический кризис — первый по-настоящему глобальный энергетический кризис — породил ложное представление о том, что сейчас не время инвестировать в чистую энергию.

Это не может быть дальше от истины. Нам не нужно выбирать между реагированием на сегодняшний энергетический кризис и преодолением климатического кризиса. Мы не только можем делать и то, и другое, мы должны делать и то, и другое, потому что они тесно связаны. Крупные инвестиции в чистую энергетику, включая энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, электрификацию и целый ряд экологически чистых видов топлива, являются наилучшей гарантией энергетической безопасности в будущем, а также снизят выбросы вредных парниковых газов", - сказал Ф.Бирол.

По его словам, нынешний глобальный энергетический кризис создает огромные проблемы, особенно в предстоящую зиму: "Но после зимы наступает весна, и правильные инвестиционные решения могут превратить этот кризис в исторический поворотный момент на пути к более чистому и безопасному энергетическому будущему. Мы уже видим обнадеживающие шаги в этом направлении, такие как Закон о снижении инфляции в Соединенных Штатах; пакет REPowerEU в Европейском Союзе; План Зеленой трансформации Японии; и рост использования возобновляемых источников энергии в Китае, Индии и других странах. Зарождается новая глобальная энергетическая экономика, и правительства и предприятия, которые инвестируют на раннем этапе и разумно, могут пожинать плоды".