Фатих Бироль: Необходимо пересмотреть стандарты энергоэффективности

14:45

Кондиционеры являются одной из основных причин роста потребления электроэнергии, в связи с этим необходимо пересмотреть стандарты энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности", проходящем в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он сказал, что сегодня 90% домохозяйств в США и Японии имеют кондиционеры: "Этот показатель в Нигерии составляет 5%, 15% - в Индонезии и 20% в Индии. Из-за растущего уровня доходов и влияния изменения климата люди покупают кондиционеры. Например, в Индонезии или Африке для использования кондиционера требуется в три раза больше электроэнергии, чем в Японии. Если у нас не будет стандартов энергоэффективности для кондиционеров, это приведет к потере энергии и денег. Поэтому мы должны пересмотреть стандарты энергоэффективности".