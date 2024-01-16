Фатих Бироль: Надеюсь, что вопрос финансирования в чистую энергию обсудят в Баку на COP29

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль выразил надежду на то, что вопрос финансирования инвестиций в чистую энергию в развивающихся странах будет обсужден на следующем саммите COP29, который будет проходить в Баку.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль выразил надежду на то, что вопрос финансирования инвестиций в чистую энергию в развивающихся странах будет обсужден на следующем саммите COP29, который пройдет в Азербайджане в этом году.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, прошедший в Дубае COP28 в декабре прошлого года имеет много хороших результатов.

"Однако то, как мы будем финансировать инвестиции в чистую энергию - это вопрос, который предстоит обсудить в Баку в рамках COP29", - добавил Бироль.

Глава МЭА подчеркнул, что за последние 5 лет объем инвестиций в сектор чистой энергии увеличился с 1 трлн до 1,8 трлн долларов США. "Это показатель большого роста. Проблема в том, что большая часть этих инвестиций пришлась на страны с развитой экономикой и Китай. А как же остальные? Нам нужно, чтобы все страны были заинтересованы в этих усилиях. Мы надеемся, что COP29 сможет найти этот недостающий пазл для решения этой проблемы", - добавил он.

Конференция ООН по изменению климата (COP) является на сегодняшний день высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). 11 декабря 2023 года в рамках COP28 в Дубае Азербайджан был официально объявлен председателем 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, которая пройдет в нашей стране в ноябре этого года и даст Азербайджану возможность продвигать свою климатическую повестку в мире.