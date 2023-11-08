Фатих Бироль: Мировой нефтяной рынок на грани

Растущие геополитические угрозы мировым поставкам нефти и природного газа – в дополнение к обеспокоенности по поводу антропогенного изменения климата – все больше подрывают привлекательность ископаемого топлива как надежных и безопасных источников энергии

Растущие геополитические угрозы мировым поставкам нефти и природного газа – в дополнение к обеспокоенности по поводу антропогенного изменения климата – все больше подрывают привлекательность ископаемого топлива как надежных и безопасных источников энергии.

Как передает Report, об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью международному агентству S&P Global Commodity Insights.

"Рынок нефти находятся на грани, - сказал Бироль. - Проблема в том, вовлечены ли одна или несколько стран-производителей непосредственно в кризис или нет. Если это так, мы вполне можем увидеть, что рынки могут пострадать… в плане перебоев в поставках и высоких цен на нефть".

По его словам, страх перед более широким распространением конфликта на Ближнем Востоке усилил бычье настроение на нефтяных рынках, подогреваемое сочетанием добровольного сокращения поставок ОПЕК+ и повышенными геополитическими рисками, связанными с продолжающимся конфликтом в Украине и санкциями против России. Санкции Запада в отношении экспорта российской нефти изменили структуру потоков сырой нефти и дизельного топлива в Европу после начала войны в Украине в прошлом году, а Йемен стал потенциальной горячей точкой для мировых нефтяных рынков из-за усиления эскалации на Ближнем Востоке.

По оценкам S&P Global Platts, цена на нефть марки Brent выросла с начала 2023 года примерно на 13 долларов США за баррель.

По словам Бироля, люди также связывают экстремальные погодные явления с использованием ископаемого топлива, а также несут ответственность за углубляющийся климатический кризис.

В своем последнем ежемесячном отчете о рынке нефти от 12 октября МЭА заявило, что оно «готово действовать» путем скоординированного выпуска стратегических запасов, если эскалация конфликта в Израиле повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока. Отмечая, что конфликт между Израилем и ХАМАСом до сих пор не оказал прямого влияния на физические поставки нефти, МЭА заявило, что ожидает, что международное сообщество будет очень внимательно следить за рисками для нефтяных потоков региона, если появятся какие-либо признаки того, что конфликт между Израилем и ХАМАСом политически может распространиться на весь Ближний Восток.

Забегая вперед, Бироль предупредил, что отход Запада от российской нефти и газа, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия для спроса и перспектив поставок основных видов экспорта нефти и газа.

В своем докладе о перспективах мировой энергетики на 2023 год, опубликованном в октябре, МЭА заявило, что — согласно его центральному сценарию — глобальный спрос на уголь, нефть и природный газ, вероятно, достигнет пика до конца десятилетия, главным образом из-за быстрого прогресса в области солнечной энергетики.

"Правительствам, компаниям и инвесторам необходимо поддерживать переход к экологически чистой энергетике, а не мешать ему, — сказал Бироль. - Так как это предполагает огромные преимущества, включая новые промышленные возможности и рабочие места, большую энергетическую безопасность, более чистый воздух, всеобщий доступ к энергии и более безопасный климат для всех".