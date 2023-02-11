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Фатих Бирол: Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти 4 трлн долларов

Фатих Бирол: Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти 4 трлн долларов Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти 4 трлн долларов США, что значительно выше средних доходов в 1,5 трлн долларов США в последние годы.
Энергетика
11 февраля 2023 г. 14:49
Фатих Бирол: Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти 4 трлн долларов

Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти 4 трлн долларов США, что значительно выше средних доходов в 1,5 трлн долларов США в последние годы.

Как передает Report, об этом написал глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол в Twitter.

"Доходы глобальной нефтегазовой отрасли подскочили почти до 4 трлн долларов США в 2022 году, значительный рост после недавних средних значений в 1,5 трлн долларов США", - написал он.

Согласно данным, приведенным Ф. Биролом, с 2015 года по 2021 год доходы нефтегазовой отрасли составляли в среднем от 1 трлн до около 2 трлн долларов США.

По мнению главы IEA, у компаний нефтегазовой отрасли есть уникальная возможность направить значительную часть этих средств на переход к чистой энергии, особенно в странах с развивающейся экономикой.

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Версия на азербайджанском языке IEA 2022-ci il üzrə qlobal neft-qaz gəlirlərini açıqlayıb

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