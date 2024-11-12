Фатих Бироль: Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата

Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата.

Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности", проходящем в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он сказал, что результаты, которые разочаровывают, касаются энергоэффективности: "В прошлом году мы договорились об увеличении годового темпа роста глобальной энергоэффективности с 2% до 4%. Однако, глядя на цифры этого года, рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, что вдвое меньше показателя десятилетней давности".

Бироль добавил, что удвоение энергоэффективности в этом году также не представляется возможным.