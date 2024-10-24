ФАС предложила повысить с 2025 года тарифы "Транснефти" на прокачку нефти на 5,8%

Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%.

Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно информации, стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК "Шесхарис" вырастает с 485,63 руб. (8,52 маната по текущему курсу) за тонну (без НДС) до 514,83 руб. (9,03 манат), по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 952,18 руб. (16,71 манат) за тонну (без НДС) до 1007,35 руб. (17,67 манат)