Фариз Исмаилзаде: Азербайджан усиливает роль в глобальном энергетическом диалоге через BSES

География участников Бакинской летней энергетической школы расширяется с каждым годом.

География участников Бакинской летней энергетической школы расширяется с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом заявил проректор Университета ADA, директор Института развития и дипломатии (IDD) Фариз Исмаилзаде на церемонии открытия 19-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School - BSES 2025), проходящей в Университете ADA.

По его словам, программа, стартовавшая 19 лет назад на берегу Каспийского моря, за это время объединила тысячи специалистов среднего звена из Азербайджана и зарубежных стран.

“В этом году в программе участвуют 47 представителей из 15 стран и 30 спикеров из 10 стран. Среди них - не только Азербайджан, но и государства, расположенные вдоль Южного газового коридора, в частности Болгария, Греция, Хорватия, Казахстан, Турция и Италия. Также представлены участники из Чили, США, Вьетнама, Германии, Великобритании, Пакистана и Испании. В прошлом году среди участников были представители Нигерии и Саудовской Аравии, что подтверждает ежегодное обновление и расширение географии школы”,- отметил Ф. Исмаилзаде.

Он также подчеркнул, что Каспийский регион становится активной площадкой для развития возобновляемых источников энергии, реализации инфраструктурных проектов и углубления связей с Центральной Азией.

“Наш регион - не только колыбель нефтяной и газовой промышленности, но и пространство, постоянно находящееся в центре внимания с точки зрения геополитических и энергетических процессов”, - добавил директор IDD.