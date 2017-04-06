Фарид Джафаров: Я не делал никаких заявлений о купле-продаже газа

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Ряд российских СМИ со ссылкой на генерального директор компании "SOCAR Polymer" Фарида Джафарова распространил информацию о проведении SOCAR переговоров для приобретения у российского "Газпрома" до 5 млрд. кубометров газа.

В связи с этим Фарид Джафаров заявил Report, что данная информация ложна.

Находящийся в настоящее время в Москве на конференции Ф.Джафаров отметил, что на вопрос подошедшего к нему журналиста ответил, что занят строительством завода "Polymer" и не проинформирован о переговорах по газу: "Я не делал никаких заявлений о купле-продаже газа".