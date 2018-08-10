Факторы, способствующие росту цен на бензин марки Аi-95 (Premium) и Аi-98 (super)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На данный момент литр импортируемого в Азербайджан бензина марки “Premium Euro-95” обходится примерно в 1.35-1.4 AZN.

Как сообщает Report, исследования показывают, что при продаже на автозаправочных станциях литра этого бензина за 1.25 AZN, цена за импорт продукции превышает отпускную цену.

Аналогичная ситуация прежде наблюдалась и в цене на бензин марки “Super Euro-98”.

В целом, общественный интерес к ценам на автомобильное топливо всегда стоит на повестке дня.

Влияние тенденций стремительного изменения цен на топливо на мировом рынке на нашу страну, вызывает большой интерес.

Учитывая это, наши специалисты провели сравнение текущей ситуации на рынке сбыта Азербайджана и соседних стран бензина марки Premium.

На сегодняшний день розничная цена на бензин премиум-класса Euro-95 на бензозаправочных станциях, действующих в Азербайджане, стоит 1.25 AZN (0.74 USD) за каждый литр и 1.50 AZN (0.88 USD) за каждый литр Euro-98 (Super). Цены на мировом рынке на эти нефтепродукты напрямую влияют на формирование стоимости этих бензиновых марок в нашей стране, так как Euro-95 и Euro-98 в настоящее время не производятся в Азербайджане и импортируются из других стран.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 марта 2014 года, эти виды бензина, которые не производятся в нашей стране, не входят в список товаров регулируемых государством и цена на импортируемый бензин свободно определяется рынком.

Для сравнения, в настоящее время отпускная цена одного литра автобензина марки Аi-95 в Грузии составляет 1.03 USD, то есть 1.75 AZN, а бензина Аi-98 1.07 USD или 1.82 AZN. В Турции цена на эти марки бензина составляет соответственно 1.14 USD (1.94 AZN) и 1.18 USD (2 AZN).

На Украине бензин этих марок стоит 1.18 USD (2 AZN), и 1.22 USD (2.07 AZN) соответственно.

Важным моментом является то, что в соседней Грузии, как и в нашей стране, эти нефтепродукты не производятся, а спрос погашается за счет импорта с мировых рынков.