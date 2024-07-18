Фактор стабильности: Госнефтефонд как залог устойчивого развития Азербайджана

В сердце Каспийского моря, на фоне футуристических небоскребов Баку, высится монументальное здание Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Его внушительная архитектура отражает не только финансовую мощь, но и ту особую роль, которую фонд иг

В сердце Каспийского моря, на фоне футуристических небоскребов Баку, высится монументальное здание Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Его внушительная архитектура отражает не только финансовую мощь, но и ту особую роль, которую фонд играет в экономике страны.

С момента своего создания в 1999 году ГНФАР стал краеугольным камнем макроэкономической стабильности Азербайджана. Будучи хранилищем сверхдоходов от нефтяного экспорта, он служит буфером против волатильности мировых цен на энергоносители. В периоды ценовых спадов фонд выступает в роли спасителя, подпитывая бюджет и социальные программы, ограждая страну от резких экономических потрясений.

Однако ГНФАР - это не просто "нефтяная кубышка". Фонд играет активную роль в диверсификации экономики, инвестируя в несырьевые сектора и стимулируя долгосрочный рост.

Но, как и любая монета, ГНФАР имеет свою оборотную сторону. Некоторые критики называют его олицетворением "ресурсного проклятия", утверждая, что чрезмерная зависимость от нефтяных доходов препятствует развитию других секторов экономики.

Сторонники же фонда парируют, что ГНФАР - это инструмент, а не приговор. От грамотной политики управления его ресурсами зависит, станет ли он благословением или бременем для страны.

История, озаренная нефтяной стратегией

Начнем с того, что в истории Азербайджана нефть всегда играла особую роль, будучи не просто ресурсом, а движущей силой развития. С обретением независимости страна столкнулась с острыми вызовами, и именно нефть стала ключом к преодолению трудностей. Под мудрым руководством общенационального лидера Гейдара Алиева была разработана новая нефтяная стратегия, ознаменовавшая собой новую эру для Азербайджана.

В 1994 году был подписан "Контракт века" - знаковое соглашение с мировыми нефтяными гигантами. Это был не просто договор, а спасительная путеводная нить, выводившая страну из экономического тупика. Доходы от продажи нефти и газа обрели новую жизнь, став не просто сырьевой выручкой, а инвестициями в будущее.

В 1999 году по указу Гейдара Алиева был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Эта структура стала надежным хранителем и распределителем нефтяных богатств, превращая их в катализатор долгосрочного развития страны.

С момента своего создания ГНФАР неуклонно следует своему предназначению:

Обеспечивать макроэкономическую стабильность: Нефтяные доходы стали прочным фундаментом для устойчивого роста экономики Азербайджана, защищая страну от внешних потрясений.

Диверсифицировать экономику: Не ограничиваясь нефтяным сектором, ГНФАР инвестирует в ненефтяные отрасли, стимулируя их рост и создавая новые рабочие места.

Развивать "человеческий капитал": Образование, здравоохранение, наука - все эти сферы получают поддержку ГНФАР, взращивая таланты и потенциал будущего Азербайджана.

Сокращать бедность: Социальные программы, финансируемые ГНФАР, помогают наиболее уязвимым слоям населения, делая жизнь каждого гражданина лучше.

Реализовывать масштабные инфраструктурные проекты: Дороги, мосты, энергетические объекты - все это неотъемлемая часть современного Азербайджана, и ГНФАР играет ключевую роль в их строительстве.

Нефтяная стратегия Гейдара Алиева, воплощенная в жизнь ГНФАР, превратила Азербайджан в страну с динамично развивающейся экономикой, уверенно шагающую в будущее. Это история о мудром управлении, дальновидности и целеустремленности, где нефть стала не просто ресурсом, а инструментом созидания и процветания.

Надежный щит

Азербайджанская экономика, зависящая от энергетического сектора, всегда была подвержена рискам, связанным с колебаниями цен на нефть и газ. ГНФАР, как стабилизирующий инструмент, помогает уменьшить эту зависимость. Фонд активно занимается диверсификацией инвестиционного портфеля, направляя средства в различные сектора экономики. Это позволяет смягчить влияние внешних шоков и сделать экономику страны менее чувствительной к изменениям на мировом энергетическом рынке.



Доходы от экспорта нефти и газа играют важную роль в формировании внешнеторгового баланса Азербайджана. ГНФАР обеспечивает стабильность этих доходов, аккумулируя и оптимально управляя финансовыми потоками. За 25 лет работы фонда его доходы составили 202,1 млрд долларов США, из которых 189 млрд долларов США поступило от нефтегазовых контрактов. Это позволило укрепить внешнеторговую позицию страны и поддерживать положительное сальдо торгового баланса. В подтверждение этому можно привести данные за 2023 год - профицит внешнеторгового оборота составил 10,3 млрд долларов США. В условиях профицитного платежного баланса стратегические валютные резервы страны увеличились на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. В частности, активы ГНФАР выросли на 14,3% по сравнению с 2022 годом, что свидетельствует об укреплении финансового положения страны в условиях нестабильности на мировом рынке углеводородов и глобальном финансовом рынке.

По состоянию на 1 июля 2024 года в ГНФАР накоплено в общей сложности 58 млрд долларов США, что составляет 83,2% стратегических валютных резервов страны и 81% годового ВВП (по итогам 2024 года ожидается на уровне 71,4 млрд долларов США).

И это при том, что ГНФАР за прошедшие 25 лет значительную часть своих доходов направил на долгосрочные инвестиции, способствующие развитию инфраструктуры и модернизации энергетического сектора. Сумма, выделенная на финансирование различных проектов, составила по состоянию на 1 июля 2024 года 11,8 млрд долларов США. Эти инвестиции охватывают такие сферы, как транспортная инфраструктура, энергетическая безопасность и модернизация технологий, что способствует устойчивому развитию экономики.



Еще большая поддержка экономики страны была оказана Нефтяным фондом посредством трансфертов в госбюджет. По состоянию на 1 июля 2024 года их сумма достигла 128,9 млрд долларов США. Эти средства позволили профинансировать важные инфраструктурные проекты, способствуя модернизации транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры страны. Наличие таких ресурсов позволили Азербайджану восстанавливать освобожденные территории за счет собственных ресурсов.



Однако одной из основных целей страны является снижение в последующие годы зависимости госбюджета от нефтяных поступлений и, следовательно, от трансфертных платежей из ГНФАР. Снижение зависимости от нефти, создание благоприятной среды для развития ненефтяного сектора и стимулирование экономической активности частного сектора считаются основными целями государства.

Инвестиции в будущее

Помимо обеспечения макроэкономической стабильности и диверсификации экономики, ГНФАР играет важную роль в развитии человеческого капитала страны, вкладывая средства в образование талантливой молодежи. За годы своей деятельности фонд на финансирование трех государственных программ выделил 295,3 млн долларов США.

В рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах" ГНФАР предоставил стипендии 3302 студентам, дав им возможность получить образование в престижных университетах мира. Программа охватила широкий спектр дисциплин, от инженерии и компьютерных наук до медицины и бизнеса. Получив образование за рубежом, эти стипендиаты вернулись в Азербайджан, чтобы внести свой вклад в развитие страны, став квалифицированными специалистами и лидерами в своих областях.



Не останавливаясь на достигнутом, ГНФАР продолжает инвестировать в образование через "Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы". В рамках этой программы Фонд уже профинансировал обучение 233 докторантов в ведущих университетах мира.

В настоящее время продолжается реализация Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Эти инвестиции в человеческий капитал являются ключом к долгосрочному развитию Азербайджана. Образование – это мощный инструмент, который позволяет людям раскрыть свой потенциал и внести значимый вклад в общество.

ГНФАР, понимая это, демонстрирует свою приверженность будущему страны, инвестируя в образование ее граждан.

Еще одним из ключевых направлений деятельности ГНФАР в социальной сфере является улучшение социального положения вынужденных переселенцев. За 25 лет фонд направил на эти цели 2 млрд 786,6 млн долларов США. Эти средства были использованы для обеспечения жильем, улучшения условий жизни и социальной интеграции переселенцев, что значительно улучшило их социально-экономическое положение.

ГНФАР на фоне мировых суверенных фондов

Для более полного понимания роли ГНФАР в макроэкономической стабильности Азербайджана важно рассмотреть его в контексте аналогичных фондов других стран.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG), известный также как Нефтяной фонд, является одним из крупнейших и самых успешных суверенных фондов в мире. Фонд управляет активами на сумму более 1,6 трлн долларов США и инвестирует в акции, облигации и недвижимость по всему миру. Как и ГНФАР, норвежский фонд активно занимается диверсификацией своих инвестиций, что помогает снизить риски и обеспечить устойчивость экономики.

Инвестиционная корпорация Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority, ADIA) управляет значительными нефтяными доходами ОАЭ, направляя их в долгосрочные инвестиции по всему миру. С активами, оцениваемыми в 700-800 млрд долларов США, ADIA также ориентируется на диверсификацию и управление рисками. Однако в отличие от ГНФАР, ADIA уделяет больше внимания международным инвестициям, что позволяет ОАЭ эффективно распределять свои доходы и снижать зависимость от нефтяного сектора.

Фонд государственного инвестирования Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) активно работает над диверсификацией экономики страны в рамках программы "Видение 2030". Фонд инвестирует в различные отрасли, включая технологии, инфраструктуру и туризм, с целью уменьшить зависимость от нефти. PIF планирует увеличить свои активы до 2 трлн долларов США к 2030 году, что делает его одним из крупнейших суверенных фондов в мире. Как и ГНФАР, PIF играет важную роль в социальной и экономической трансформации страны.

Нефтяной фонд Азербайджана придерживается строгих инвестиционных принципов, направленных на максимизацию прибыли при минимизации рисков. Это означает, что ГНФАР не инвестирует в сомнительные проекты или авантюры.

Вместо этого он фокусируется на долгосрочных, стабильных инвестициях, которые будут приносить пользу стране долгие годы. В результате ГНФАР стал образцом для подражания для других стран, богатых ресурсами.

Именно благодаря такой политике инвестиционные доходы Нефтяного фонда за 25 лет составили 13,1 млрд долларов США. При этом операционные расходы фонда составили 0,4 млрд долларов США, что свидетельствует о высоком уровне эффективности управления средствами.

На первый взгляд, может показаться, что ГНФАР тратит больше, чем зарабатывает. Однако, для более точной оценки ситуации необходимо провести более глубокий анализ. Факторы, влияющие на соотношение инвестиционных доходов и расходов:

Тип инвестиций: ГНФАР инвестирует в различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и инфраструктурные проекты. Доходность этих активов может значительно отличаться.

Экономическая конъюнктура: Доходность инвестиций может колебаться в зависимости от экономической ситуации в мире.

Валютные курсы: Курсы валют могут влиять на стоимость инвестиций в иностранные активы.

Расходы на управление: ГНФАР несет расходы на управление своими инвестициями.

Успех ГНФАР показывает, что возможно разумно управлять нефтяными доходами, обеспечивая как процветание в настоящем, так и устойчивое будущее. В качестве доказательства достаточно обратить внимание на некоторые финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2023 года. Так, за этот период доход Фонда от инвестиций в акции составил 3,5 млрд манатов, доход от облигаций - 3,04 млрд манатов, а чистый доход от курсовой разницы - 109,3 млн манатов.

Пример разумного управления ресурсами

В то время как многие страны мира с тревогой смотрят на свои бюджеты, обремененные долгами, Азербайджан может похвастаться внушительной финансовой подушкой безопасности. Государственный нефтяной фонд страны, хранилище ее нефтяных богатств, обладает активами, в пять раз превышающими прямой государственный долг.

Это стало одним из ключевых факторов, обусловивших недавнее подтверждение Moody's суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом. Аналитики агентства отмечают, что мощный фискальный баланс страны, с низким уровнем долговой нагрузки и позицией чистых активов, является одним из главных козырей республики.

"Запасенные кубышки", как образно называет их Moody's, не только минимизируют риски ликвидности правительства, но и обеспечивают дополнительные внешние буферы. Инвестированные преимущественно в ликвидные ценные бумаги с фиксированным доходом, эти активы, номинированные в иностранной валюте, служат надежным щитом перед лицом экономических потрясений.

Мудрое использование этих фискальных резервов во время пандемии COVID-19 стало наглядным примером их эффективности. Благодаря им, власти смогли не только ограничить рост государственного долга, но и направить средства на поддержку экономики, смягчив удар кризиса.

В контексте геополитической нестабильности и глобальных экономических вызовов нефтяные сбережения Азербайджана становятся ключом к его устойчивости. Эти драгоценные запасы, словно спрятанные в шкатулке на берегу Каспийского моря, обеспечивают стране спокойствие и уверенность в будущем. Фонд будет стремиться к увеличению доходов и снижению рисков, связанных с состоянием энергетической отрасли, что позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие и стабильность в долгосрочной перспективе.

Статья подготовлена в рамках конкурса "Роль Государственного нефтяного фонда Азербайджана в обеспечении макроэкономической стабильности и развитии экономики страны", проводимого по случаю 25-летия создания ГНФАР.