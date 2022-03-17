Фаган Алиев: У Азербайджана превосходные ресурсы для альтернативной энергетики

Азербайджан обладает превосходными природными ресурсами для получения альтернативной энергии.

Азербайджан обладает превосходными природными ресурсами для развития альтернативной энергетики.

Об этом Report сообщил президент Международной академии экоэнергетики, почетный профессор Оксфордского университета Фаган Алиев.

Он отметил наличие потенциала для использования возобновляемых источников энергии не только в Каспийском море, но и реках страны: "В советское время считалось, что из рек здесь можно получить 5 миллиардов киловатт-часов энергии. Затем ученые из Норвегии провели исследование в Азербайджане и сообщили, что из этих рек можно получить 40 миллиардов киловатт-часов энергии. Абшеронский полуостров и Каспийское море представляют важную значимость с точки зрения выработки ветровой энергии. Однако в Баку невозможно использовать эту энергию, потому что это густонаселенный город, но можно использовать солнечную энергию, устанавливать солнечные панели на крышах зданий".

Государство предпринимает в этой сфере важные шаги

Профессор отметил, что в настоящее время наше государство ведет работы, направленные на выработку ветровой энергии в море: "Глава государства придает особую значимость вопросу использования возобновляемых источников энергии. Несмотря на определенную деятельность в этом направлении, ввиду отсутствия надлежащего подхода специалистов, нужные работы так и не были проведены. Сейчас в стране начался новый этап использования как солнечной, так и ветровой энергии. Это весьма положительный фактор. На освобожденных от оккупации территориях и в Гарадаге будет использоваться солнечная, а на Каспийском море - ветровая энергия. Фундамент этой работы уже заложен. Арабские инвесторы вкладывают средства в эту сферу в Азербайджане. Иностранные компании знают, что Азербайджан богат нефтью и газом, и может гарантировать претворение в жизнь работ по возобновляемой энергии".

"Зеленая энергия" принесет пользу стране

Наш собеседник отметил, что нефтяная эра во всем мире близится к завершению: "Как вы помните, разлив нефти в Мексиканском заливе нанес огромный удар по рыболовству, многие люди остались без работы, и компании British Petroleum (BP) пришлось выплатить крупные компенсации. У нас таких случаев нет. Но Каспийское море загрязнено. Прежнего уровня рыболовства на Каспии больше нет. Было бы очень полезно, если бы мы увеличили интенсивность выработки ветровой энергии на Каспии.

Создав систему использования возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях, в Гарадаге и других регионах страны, увеличив гибридные системы, мы тем самым внесем большой вклад в эту отрасль. Эта работа имеет важное экономическое, социальное и политическое значение, и мы должны приветствовать шаги, предпринятые в этой области".