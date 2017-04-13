Ежесуточная добыча нефти в США стремительно растет

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в США выросла за неделю с 1 по 7 апреля на 36 тыс. баррелей или 0,39% и достигла 9,235 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в отчете Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США. В отчете говорится, что за отчетную неделю запасы сырой нефти США сократились на 2,2 млн баррелей или 0,4% и достигли 533,4 млн баррелей. Несмотря на сокращение запасов, инвесторы больше обеспокоены ростом ежесуточной добычи. В результате на вчерашних аукционах зафиксировано падение нефтяных цен. Так, Brent подешевела на 2% - до 55,50 доллара за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует тенденцию к росту нефтяных цен на фоне сокращения мировых нефтяных запасов. ОПЕК заявила о планируемом сокращении глобальных запасов нефти в первом полугодии на 300 млн баррелей. По данным норвежского банка SEB, за последние 4 недели мировые запасы нефти сократились на 42 млн баррелей.