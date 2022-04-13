Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в марте составила 579,4 тыс. баррелей

В марте текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане (вместе с конденсатом) составила 696,4 тыс. баррелей.

В марте текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане (вместе с конденсатом) составила 696,4 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Из них 579,4 тыс. баррелей составила сырая нефть, 117 тыс. баррелей - конденсат.

Согласно решению, принятому на 25-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в марте 2022 года предусматривалось увеличить еще на 7 тысяч баррелей - до 675 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 43 тысяч баррелей.