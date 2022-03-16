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Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в феврале составила 566 тыс. баррелей

Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в феврале составила 566 тыс. баррелей В феврале 2022 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 684,1 тыс. баррелей. Из них 566,3 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 117,8 тыс. баррелей - конденсат.
Энергетика
16 марта 2022 г. 16:23
Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в феврале составила 566 тыс. баррелей

В феврале 2022 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 684,1 тыс. баррелей. Из них 566,3 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 117,8 тыс. баррелей - конденсат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно решению, принятому на 24-м заседании министров стран ОПЕК+, суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в феврале 2022 года увеличилась на 7 тысяч баррелей - до 668 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 50 тысяч баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s daily crude oil output in February totals 566,000 barrels
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan fevralda gündəlik 566 min barel xam neft hasil edib

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