Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в феврале составила 566 тыс. баррелей

В феврале 2022 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 684,1 тыс. баррелей. Из них 566,3 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 117,8 тыс. баррелей - конденсат.

В феврале 2022 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 684,1 тыс. баррелей. Из них 566,3 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 117,8 тыс. баррелей - конденсат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно решению, принятому на 24-м заседании министров стран ОПЕК+, суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в феврале 2022 года увеличилась на 7 тысяч баррелей - до 668 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 50 тысяч баррелей.