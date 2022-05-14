Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле составила 579,1 тыс. баррелей

В апреле текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане (вместе с конденсатом) составила 693,1 тыс. баррелей.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из них 579,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, 114 тыс. баррелей - конденсат.
Согласно решению, принятому на 26-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в апреле 2022 года предусматривалось увеличить еще на 7 тысяч баррелей - до 682 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 36 тысяч баррелей.