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Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле составила 579,1 тыс. баррелей

Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле составила 579,1 тыс. баррелей В апреле текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане (вместе с конденсатом) составила 693,1 тыс. баррелей.
Энергетика
14 мая 2022 г. 10:24
Ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле составила 579,1 тыс. баррелей

В апреле текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане (вместе с конденсатом) составила 693,1 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из них 579,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, 114 тыс. баррелей - конденсат.

Согласно решению, принятому на 26-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в апреле 2022 года предусматривалось увеличить еще на 7 тысяч баррелей - до 682 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 36 тысяч баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan produced over 579,000 b/d of oil in April
Версия на азербайджанском языке Apreldə Azərbaycanda gündəlik 579,1 min barel xam neft hasil olunub

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