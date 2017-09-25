Ежесуточная добыча нефти в США приблизилась к рекордному значению

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 16 по 22 сентября сократилось на 5 единиц или 0,67%, до 744. В то же время количество активных нефтегазодобывающих установок на прошлой неделе сократилось на 1 единицу или 0,11%, составив 935 единиц. Отметим, что на предыдущей неделе число активных нефтяных установок сократилось на 7 единиц или 0,93%. Их число сокращается вот уже 6-ю неделю подряд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Отметим, что число активных нефтяных установок в течение 13 недель после 23-недельного непрерывного роста 8 раз сокращалось, один раз оставалось стабильным, 4 раза показало рост.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 326 единиц или 78%, газовых – на 98 единиц или 106,5%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 430 единиц или 83%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,35 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,76% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а повышение цен до 55 долларов, наоборот, ускорить его". Сейчас причиной сокращения числа активных установок являются ураганы. В короткие сроки можно ожидать резкий рост их численности.

Отметим, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768, что является максимумом этого года. Сейчас эта цифра на 24 единицы или 3,1% ниже этой отметки. Несмотря на сокращение их численности, добыча приблизилась к рекорду 2017 года в 9,53 млн баррелей/день. Сейчас в США ежесуточно добывается 9,51 млн баррелей нефти. Отметим, что рекорд ежесуточной добычи в США зафиксирован на отметке 9,61 млн баррелей.