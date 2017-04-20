Ежесуточная добыча нефти в США достигла 20-месячного максимума

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в США выросла за неделю с 8 по 14 апреля на 17 тыс. баррелей или 0,18% и достигла 9,252 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Администрацию энергетической информации (EIA) Минэнерго США, это является 20-месячным максимумом.

Напомним, что рекордный уровень добычи в США зафиксирован на отчетной неделе, завершившейся 5 июня 2015 года. Это означает, что для достижения рекорда в настоящее время достаточно ежесуточно наращивать добычу на 358 тыс. баррелей или 3,9%. Отметим, что с начала года ежесуточная добыча в США увеличилась на 482 тыс. баррелей или 5,5%.

Нефтяные запасы США за неделю сократились на 1,034 млн баррелей или 0,19% - до 532,343 млн баррелей. Напомним, что максимальное значение запасов было зафиксировано 31 марта на уровне 535,543 млн баррелей. Сейчас запасы ниже максимума на 3,2 млн баррелей или 0,6%.

Участники нефтяного рынка негативно встретили опубликованные вчера данные EIA. Трейдеры прогнозировали сокращение запасов на 1,5 млн баррелей, и стабильную ежесуточную добычу. На этом фоне вчера Brent подешевела на 2,6 доллара или 4,7% - до 52,6 доллара/баррель. Сейчас нефть этой марки торгуется по 53,2 доллара/баррель.