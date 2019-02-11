Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 793 тыс. баррелей в январе

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе 2019 года составила 793 тыс. баррелей, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

По данным, из них 720 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 73 тыс. баррелей – на конденсат.

Экспортировано 598 тыс. баррелей сырой нефти, 73 тыс. баррелей конденсата и 16 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

Министерство предоставило данные по ежесуточной нефтедобыче совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

Отметим, что в прошлом году среднесуточная добыча составила 792,6 тыс. баррелей.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.