ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ"

Американская ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ" в России.

Американская ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ" в России.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Проект, который американцы - Exxon- анонсировали в порту Де-Кастри с трубой с "Сахалина", он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается - меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект", — отметил он.

Exxon Neftegaz Limited (ENL, "дочка" ExxonMobil, оператор проекта "Сахалин-1") в феврале начал тендерный опрос по отбору подрядчиков для проекта "Дальневосточный СПГ". Строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн т в год в районе поселка Де-Кастри Хабаровского края планировалось в целях монетизации запасов газа на шельфе Сахалина, добываемой консорциумом "Сахалин-1". По предварительным планам, завод должен был быть запущен в 2023 году, затем было объявлено о переносе сроков на 2027 год.

2 марта ExxonMobil заявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказываясь инвестировать в Россию после объявления санкций против нее после нападения на Украину.

Между тем, по информации Reuters, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония не откажется от своей доли в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" в России, поскольку он имеет важное значение для энергетической безопасности его страны.